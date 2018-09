Diretta gol Serie B: Pescara-Livorno, Crotone-Foggia, Lecce-Salernitana, Perugia-Ascoli

La Serie B è iniziata ed è alla sua seconda giornata. Dopo l’anticipo di venerdì Palermo-Cremonese, terminato con il risultato di 2-2, si sono giocate sabato anche Carpi-Cittadella 0-1, Spezia-Brescia 3-2 e Padova-Venezia 1-0. La domenica cadetta propone Pescara-Livorno, Crotone-Foggia, Lecce-Salernitana e Perugia-Ascoli.

La giornata ha avuto anche una grana da risolvere riguardo a Cosenza-Verona: il terreno di gioco del San Vito-Marulla di Cosenza, che versava in condizioni disastrose, non ha consentito alle due formazioni di prendere parte al match. Un segnale non particolarmente confortante da parte della Serie B, con la possibile vittoria del Verona a tavolino, che verrà sancita in settimana dal giudice sportivo.

Pescara-Livorno 2-1: due rigori di Cocco portano i biancazzurri al successo, Porcino non basta per i toscani

Nel primo tempo Giannetti sciupa il vantaggio ospite sbagliando un calcio di rigore al 35′. Nella ripresa due calci di rigore vengono capitalizzati dagli adriatici, che trovano prima l’1-0 al 49′ e poi il 2-0 al 61′, le reti giungono entrambe dai piedi di Cocco. Il Livorno tenta la rimonta ed accorcia le distanze con Porcino al 68′ per il definitivo 2-1.

PESCARA-LIVORNO 2-1 [49′ 61′ Cocco (R), 68′ Porcino]

Crotone-Foggia 4-0: risultato e cronaca in diretta live

Il Crotone passa in vantaggio al minuto numero 31 con Faraoni che apre le marcature del match. Nel secondo tempo dilaga la squadra di Stroppa, al 49′ raddoppia Firenze, Nalini piazza il 3-0 al 54′. Il poker pitagorico lo piazza al 65′

CROTONE-FOGGIA 4-0 [31′ Faraoni, 49′ Firenze, 54′ Nalini, 65′ ]

Lecce-Salernitana 2-1: risultato e cronaca in diretta live

La gara viene sbloccata già al 4′, quando Mancosu porta avanti i giallorossi, vantaggio mantenuto anche a fine primo tempo. Al 72′ i granata campani trovano il pari, a spedire la palla in rete è Bocalon. Raddoppio leccese all’81’, il nuovo sorpasso porta la firma di

LECCE-SALERNITANA 2-1 [4′ Mancosu, 72′ Bocalon, 81′ Falco]

Perugia-Ascoli 2-0: risultato e cronaca in diretta live

Vido apre le danze al 6′ e porta avanti i padroni di casa, parziale col quale si chiude la prima frazione. In apertura di ripresa arriva perugino con Vido, ancora una volta. All 66′ Michael lascia anticipatamente il campo, espulso, Perugia in dieci.

PERUGIA-ASCOLI 2-0 [6′ 48′ Vido]