Diritti tv, Gubitosi (a.d. Tim): «DAZN svolta epocale, TimVision la casa del calcio»

L’a.d. di Tim Luigi Gubitosi ha parlato dei diritti tv della Serie A e non solo a DAZN e della ricchissima offerta di TimVision

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei diritti tv DAZN e dell’offerta completa e ricchissima di TimVision che permetterà agli abbonati di guardare Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e Conference League tutto con un solo decoder e un solo telecomando.

DAZN – «Il passaggio dal satellite allo streaming, rappresenta un momento epocale e di svolta. L’Italia ci arriva un po’ tardi, non avendo avuto la televisione via cavo, ma adesso finalmente ci siamo. È un’operazione che permette di fare un salto in avanti non solo per quanto riguarda il mercato dei diritti televisivi, ma anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione del Paese».

PARTNERSHIP – «La trovo corretta. La diffusione dei contenuti di intrattenimento in streaming ha avuto una grande accelerazione negli ultimi anni e in particolare durante la pandemia: basti pensare a Netflix, Prime Video di Amazon e Disney+. Il calcio è uno dei più importanti motivi di aggregazione, interesse e generatore di passione a cui gli italiani non rinunciano. Spostandosi dal satellite allo streaming, la diretta delle partite porterà con sé tifosi e spettatori. Questo, lo ribadisco, darà un contributo importante alla digitalizzazione del Paese».

RUOLI – «Due ruoli molto distinti. Dazn è l’acquirente dei diritti televisivi e l’editore del servizio, che include le dirette delle partite di Serie A e altre competizioni. Tim ha siglato un accordo commerciale con loro ed è l’operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l’offerta di contenuti Dazn per l’Italia. Tutti avranno la possibilità di vederli anche grazie alle offerte di TimVision e al nuovo decoder TimVision Box».

TIMVISION – «Sì e siamo molto soddisfatti. All’offerta Dazn che prevede Serie A, Serie B, Europa League e Conference League aggiungiamo grazie all’accordo con Mediaset Infinity anche la Champions League. TimVision sarà la piattaforma di riferimento per vedere tutto il calcio oltre a tanti altri grandi eventi e discipline sportive. Vantaggi? La semplicità di accesso e la completezza dei contenuti con un unico abbonamento, un solo decoder – il TimVision Box – e un solo telecomando, si potrà vedere tutto. I clienti avranno anche il grande vantaggio che a prezzi più bassi rispetto a quelli della piattaforma satellitare oltre allo sport potranno vedere anche il meglio del cinema e delle serie TV».

CALCIATORI PREFERITI – «Le dò due nomi. Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, e Francesco Totti che ho avuto il piacere di conoscere, non solo un grande campione ma anche una gran bella persona».