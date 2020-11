Djidji: «Il Crotone rappresenta una buona occasione. Dopo il Covid…»

Koffi Djidji, difensore del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese: queste le parole dell’ex Torino

«Ho avuto il Covid a settembre e, dopo aver sconfitto il virus, sono arrivato a Crotone. Ho quindi dovuto iniziare a lavorare gradualmente, come da protocollo, prima da solo e da qualche settimana insieme ai miei nuovi compagni. Sono venuto qui per dare una mano alla squadra, questa è una buona occasione per me»