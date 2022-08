Do You Remember? Perché Allegri nega la difesa a 3?

Massimiliano Allegri continua a negare e rinnegare la difesa a 3 per la sua Juventus: ecco le quattro possibili spiegazioni

Prima di Juventus-Sassuolo, a precisa domanda in conferenza stampa, Allegri ha in parte negato l’atto d’origine della sua prima Juventus, che altro non era che l’eredità immediatamente raccolta dell’impostazione di Antonio Conte: la difesa a 3. Il conte Max (così li uniamo entrambi…) ha detto chiaramente: «Io non mi ricordo quando le mie squadra hanno difeso a 3. Forse in impostazione, ma le mie squadre non hanno mai difeso a 3», anche se tutti si ricordano che nella gara d’esordio a Verona con il Chievo nel lontano 2014 Caceres, Bonucci e Ogbonna componevano il trio, mentre Lichtsteiner e Asamoah agivano sulla linea di centrocampo.

La domanda è istintiva: perché Allegri fa il vago sulla questione, tenendo conto che non ha inventato lui la BBC, ma certamente è colui che l’ha esaltata maggiormente facendola diventare un marchio di fabbrica?

Proviamo a ipotizzare una serie di risposte, anche facendo ricorso a qualche sforzo di memoria.