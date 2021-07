Kasper Dolberg è uno dei volti più rappresentativi della Danimarca ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Nizza

Kasper Dolberg ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in semifinale contro l’Inghilterra ad Euro 2020. Le sue parole.

«Come nel 1992? Sarebbe davvero fantastico. Capocannoniere? Ci proverò sicuramente. Cerco di segnare il più spesso possibile e poi vedremo. Senti che ogni partita ora è la più importante che giocheremo mai. È bello notare che possiamo fidarci che tutti stiano dando il massimo».