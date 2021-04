Pordenone, Domizzi si presenta: «Emozionato per questa esperienza»

Maurizio Domizzi parla alla vigilia della sua prima panchina con il Pordenone: ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Maurizio Domizzi, neo tecnico del Pordenone, ha parlato alla vigilia della gara contro la Virtus Entella che segnerà il suo esordio.

EMOZIONE – «Credo e spero di sì, sono una persona normale, che vuole fare questo lavoro e sono felice di iniziare questa nuova esperienza. Per adesso c’è stato veramente poco tempo ed è stato vissuto da tutti di slancio, di nervi. Facciamo al meglio la partita di domani, poi faremo ulteriori valutazioni. Bisogna velocemente trovare l’equilibrio tra il non sentirsi troppo tranquilli e dire ok vinciamo la prossima, ma neanche pensarsi retrocessi. In mezzo c’è un mondo da colmare, a nostro favore».