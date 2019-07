Donadoni in Cina: siederà sulla panchina dello Shenzhen, firma vicina

Donadoni vicinissimo allo Shenzhen: il tecnico italiano vola in Cina. I dettagli sulla nuova esperienza dell’ex CT

Roberto Donadoni risponde al richiamo dell’Oriente: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex CT della Nazionale italiana è atteso in Cina per firmare con lo Shenzhen FC.

C’è quindi la Super League nel futuro dell’allenatore, che ha allenato nella sua carriera soltanto squadre italiane: Napoli, Bologna, Cagliari, Parma, giusto per citarne alcune.

Lo Shenzhen dirà addio a Juan Ramon Lopez Caro, attuale tecnico, per puntare alla salvezza con Donadoni.