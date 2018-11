Il portiere della Nazionale parla del recente incontro con CR7 in vista di Italia-Portogallo

Donnarumma-Cristiano Ronaldo: una sfida iniziata alla Playstation per il giovane portiere del Milan e della Nazionale. L’estremo difensore degli Azzurri non incrocerà CR7 nella sfida al suo Portogallo di sabato sera, dopo la recente sconfitta casalinga dei rossoneri per mano della Juventus, ma ne ha parlato dal ritiro della Nazionale.

Esaltando proprio il campione lusitano, che in Milan-Juventus ha segnato il gol del definitivo 0-2. Ecco le sue dichiarazioni su Ronaldo:«E’ stata una grande emozione, ho sempre giocato alla PlayStation contro di lui. Non ci siamo detti niente perchè ero in imbarazzo». L’Italia spera che il talento azzurro non si faccia tradire dall’emozione e mantenga la porta inviolata a San Siro, in un match cruciale per la Nazionale.