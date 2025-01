Donnarumma Inter, spunta un clamoroso retroscena che potrebbe portare il portiere ex Milan in Italia - Calcio News 24

Donnarumma Inter, spunta un clamoroso retroscena sul giocatore nerazzurro. Arriva l’indiscrezione che potrebbe stravolgere il mercato

Donnarumma Inter trattativa di fiamma? Secondo quanto riportato da Sky Sport per il momento sarebbe troppo ottimistico parlare di trattativa avanzata. Ecco tutti i dettagli in ottica calciomercato.

DONNARUMMA INTER – «Donnarumma all’Inter? Mai dire mai. È più o meno questa la risposta che abbiamo trovato provando a indagare negli ultimi tempi su un trasferimento che sarebbe clamoroso. Fermi tutti: è bene precisare subito che per ora non c’è una trattativa, bensì solo un feeling, uno scambio di sguardi, un reciproco interesse. All’Inter farebbe piacere avere il portiere della Nazionale, a Gigio farebbe piacere tornare a Milano e ritrovare in squadra tanti amici e colleghi»