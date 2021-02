Donnarumma: «Vivo il rinnovo serenamente. Possiamo lottare per lo scudetto»

Gianluigi Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport dove ha affrontato vari temi. Le parole del portiere

RINNOVO – «Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia».

DERBY – «Era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica, siamo entusiasti e consapevoli di dover fare un grande match. Credo faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibra la decida».

SCUDETTO – «Possiamo lottare fino alla fine, anche se il nostro obiettivo è la Champions League, poi i calcoli si fanno alla fine».

JUVE – «Dopo la gara con la Juve abbiamo capito che potevamo svoltare ed è nato tutto. Con Pioli lavoriamo bene sulla fase difensiva, è la cosa principale. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora nulla ma vogliamo continuare a divertirci. È il mio momento più bello? Dopo la Supercoppa si, comunque il primo trofeo con il Milan è indimenticabile.»