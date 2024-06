Dossena Como, ora è UFFICIALE: addio al Cagliari, cifre e dettagli 

Dossena Como è ufficiale, addio al cagliari per il calciatore, ecco le cifre e i dettagli nel comunicato diramato dal club lombardo

Alberto Dossena, difensore classe 1998, è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Dossena lascia il Cagliari dopo due stagioni in Sardegna. Arrivato dall’Avellino per circa 150.000 euro viene ceduto per 8 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Ecco qui il comunicato:

DOSSENA COMO – «Como 1907 è lieta di annunciare la firma del contratto preliminare del difensore Alberto Dossena, 25 anni, proveniente dal Cagliari, con un contratto di 4 anni. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con i rossoblu, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist»