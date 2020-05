Dossena: «Copiamo la Bundesliga» – VIDEO

L’ex difensore del Napoli, Andrea Dossena, ha parlato della ripresa del campionato italiano suggerendo di copiare la Germania

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, ha parlato della ripresa del campionato italiano suggerendo di copiare la Bundesliga.

«Copiare la Bundesliga può essere un’ottima soluzione. Prendere un giocatore positivo come un infortunato e metterlo fuori dalla rosa per poi reintegralo quando starà meglio. Fare i tamponi quotidianamente è la cosa più giusta. Non vedo altre alternativa che finire il campionato. In un modo o nell’altro».