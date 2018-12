Dossena, il doppio ex di Liverpool-Napoli: «Azzurri avanti al 70%»

Le parole di Andrea Dossena su Liverpool-Napoli di domani: l’ex calciatore ha militato in entrambi i club, le parole a Zona 11

Andrea Dossena è il grande doppio ex di Liverpool e Napoli. Domani le due squadre si affronteranno ad Anfield Road nell’ultima giornata del girone di Champions League. L’ex calciatore classe 1981, infatti, ha militato per ben due stagioni nel Liverpool tra il 2008 e il 2010, trovando 18 presenze e una rete. Poi il trasferimento al Napoli, dove militerà per tre stagioni fino al 2013, prima del ritorno in Inghilterra (in mezzo la parentesi in prestito al Palermo). A poche ore dalla sfida decisiva del girone di Champions League, Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista con Zona 11 PM di Rai Sport.

Per Dossena le chance di qualificazione del Napoli sono piuttosto alte, nonostante il proibitivo Anfield: «Dò il settanta per cento di possibilità di passaggio del turno per il Napoli. L’arma del Napoli per fermare Salah è Koulibaly, ha velocità e forza nel passo lungo che sicuramente non deve temere nessuno. De Laurentiis? L’ha già reso grande il Napoli, poi per andare a competere con le potenze mondiali deve fare quello step, rifare questo benedetto San Paolo. In questo modo colmerà il gap economico e non venderà i campioni, ma ne prenderà ancora altri» conclude l’ex esterno sinistro che in Nazionale ha raccolto 10 presenze.