Douglas Costa, come confermato dall’ad della Juve, Giuseppe Marotta, verrà riscattato dal club bianconero. Al Bayern Monaco una cifra record per una cessione (46 milioni)

Come confermato dall’amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, Douglas Costa diverrà un giocatore bianconero a titolo definitivo. Dopo l’arrivo in prestito oneroso dal Bayern Monaco nell’estate scorsa (per 6 milioni), adesso la Juve riscatterà il laterale brasiliano per una cifra fissata a 40 milioni. Come riportato da Bild, si tratta della cessione più alta in termini economici per il club bavarese, che in passato aveva venduto i cartellini di Toni Kroos al Real Madrid (nel 2014) e Owen Hargreaves al Manchester United (2007), entrambi per 25 milioni. Un trasferimento che l’ad del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, aveva già annunciato a novembre, e che oggi ha trovato ulteriori conferme nelle parole di Marotta.