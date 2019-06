Dove va De Rossi: tutte le opzioni per l’ex capitano della Roma, che pare intenzionato a restare in Serie A

De Rossi ancora in Serie A, ma con una casacca diversa rispetto a quella giallorossa della Roma. Questo lo scenario, secondo quanto riportato ieri sera da Sky Sport, per l’ex capitano giallorosso. Uno scenario per certi versi sorprendente, perché è piuttosto raro che una bandiera prosegua la propria carriera nel medesimo campionato della società salutata dopo tanti anni di militanza.

Ma, adesso, quali prospettive si stagliano davanti a lui? Le due ipotesi più suggestive conducono a Fiorentina e Sampdoria. Nel primo caso De Rossi ritroverebbe Montella e Pradé, nel secondo cederebbe alle lusinghe del patron Ferrero che ha ingaggiato Di Francesco e sogna Totti in dirigenza. Ma dietro l’angolo, vigili, restano anche i grandi club: dall’Inter estimatrice di vecchia data al Milan in cerca di una chioccia in un progetto giovane, fino ad arrivare al Napoli di quel De Laurentiis che in passato pubblicamente ne aveva tessuto le lodi.