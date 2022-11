Dragowski, lo spezia tira un sospiro di sollievo: le sue condizioni

Dopo lo spavento per l’infortunio, lo Spezia tira un sospiro di sollievo per Dragowski: niente fratture alla caviglia

Dopo la paura per le immagini del campo, oggi lo Spezia tira un sospiro di sollievo sull’infortunio di Dragowski. Il bollettino medico del club evidenzia infatti come, per fortuna, non ci siano state fratture. Di seguito il comunicato.

«Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Bartłomiej Drągowski, infortunatosi in occasione della sfida contro il Verona, hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario intervenire con una prima immobilizzazione dell’arto. Il calciatore è stato sottoposto questa mattina a valutazione ortopedica, ma esami più approfonditi potranno essere eseguito solo in seguito alla stabilizzazione del quadro della caviglia infortunata».