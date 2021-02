Alisson non può volare in Brasile per assistere ai funerali del padre. Il fratello del portiere del Liverpool: «È a pezzi»

Alisson non trova pace. Il portiere del Liverpool è attualmente bloccato in Inghilterra a causa delle restrizioni dovute al Covid e non può fare ritorno in Brasile per assistere ai funerali del padre.

«È a pezzi», ha dichiarato il fratello Muriel che milita nella Fluminense ed è riuscito a raggiungere l’abitazione dei genitori a Novo Hamburgo.