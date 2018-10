Paulo Dybala via dalla Juventus? Secondo Il Corriere di Torino i bianconeri stanno pensando alla cessione dell’argentino

La Juventus starebbe pianificando una cessione importante nella prossima stagione e, secondo Il Corriere di Torino, il maggiore indiziato è Paulo Dybala. Cinque gol in 11 presenze per l’argentino, che si è rialzato dopo un inizio di stagione complicato. Quattro reti in Champions League, solo una in campionato. Dietro il momento positivo della Joya, secondo il quotidiano torinese, potrebbero anche nascondersi anche logiche di mercato. La Juve fa spazio a Dybala per attirare il Bayern Monaco. La Juve ha abituato i suoi tifosi a delle perdite importanti. In questa stagione i bianconeri hanno trattenuto tutti i big ad eccezione di Higuain e hanno acquistato Ronaldo, Cancelo e Bonucci oltre a Emre Can a parametro zero, ma nella prossima stagione potrebbero cedere un big in nome del bilancio.

Il primo indiziato è proprio Dybala e non tanto perché, nei mesi scorsi, l’ipotesi di una sua cessione era stata presa in considerazione da Beppe Marotta, quanto perché gli altri club hanno iniziato a muoversi, hanno iniziato a effettuare i primi sondaggi. Il Bayern Monaco è in prima fila per l’acquisto di Paulo ma quella bavarese non sarebbe la destinazione ideale per la Joya ma che porterebbe nelle casse juventine almeno 100 milioni di euro. Lavori in corso, ma qualcosa inizia a farsi già sentire.