Dybala ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra sulle condizioni dell’argentino

Paulo Dybala vuole esserci per la sfida di San Siro: le condizioni dell’argentino verso il match di domenica contro l’Inter

Inter Juve è la data cerchiata in rosso per il ritorno di Paulo Dybala. I quotidiani oggi in edicola aggiornano sulle condizioni dell’argentino: secondo il Corriere dello Sport, il numero 10 dovrebbe tornare tra i convocati di Allegri, ma partirà dalla panchina in attesa di alzare i giri del motore.

Secondo Tuttosport, Paulo sta bene, ha smaltito l’elongazione muscolare alla coscia sinistra ed è pronto ad aggregarsi alla squadra. Tra oggi e domani, Allegri farà le prove generali in vista dell’Inter, con la Joya decisa a riprendersi la Juventus.