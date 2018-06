Paulo Dybala scalpita, in attesa che il commissario tecnico Jorge Sampaoli gli conceda l’opportunità di scendere in campo per difendere l’Argentina ai Mondiali

Fin qui, il rapporto tra Paulo Dybala e la nazionale argentina non è stato idilliaco ma ci cono margini e tempo per far sì che diventi da ricordare, vincente. Le dichiarazioni di qualche tempo fa, relative alla difficoltà nel giocare con Messi, non hanno giocato un ruolo di secondo piano ma la Joya, in press conference, guarda oltre: «Non penso di non giocare a causa di quelle dichiarazioni. Il mister e Messi hanno compreso il senso delle mie parole».

Dybala si auspica, quindi, che presto possa condividere campo e pallone con il fuoriclasse del Barcellona: «Non sono il sostituto di Lionel Messi, d’altronde nessuno può esserlo qui o nel Barcellona. Non escludo che si possa trovare un sistema di gioco per farlo: a furia di allenarci e giocare insieme troveremo il feeling». Per Paulo essere al Mondiale è già un sogno e svela lo spirito con cui sta affrontando questa esperienza in Russia: «Mi alleno sempre come se dovessi scendere in campo dal 1′. Se mi arrabbiassi o deconcentrassi, poi, non mi farei trovare pronto. E’ un sogno essere qui, sarebbe un sogno far gol».