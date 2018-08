Dybala e Ronaldo affinano l’intesa già in allenamento – VIDEO

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, prima che in campo i due si studiano e provano a trovare un’intesa già in allenamento

Dal momento dell’annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, tutti i tifosi bianconeri non aspettano altro di vederlo in campo. Il 12 agosto il cinque volte pallone d’oro scenderà per la prima volta sul terreno di gioco in occasione dell’amichevole “in famiglia” tra la Juventus e la Juventus Primavera a Villar Perosa. Molto probabilmente quel giorno ci sarà anche l’esordio di Paulo Dybala che, dopo le fatiche del Mondiale, si sta allenando alla Continassa.

Allenamenti duri e intensi per far trovare pronti da subito i gioielli bianconeri a Massimiliano Allegri. Prima che in campo, però, Dybala e Ronaldo stanno trovando l’intesa anche in allenamento. Spesso i due sono in coppia nelle esercitazioni che lo staff di Allegri propone al gruppo bianconero. Segnale di come l’allenatore voglia costruire su questa coppia i successi della stagione che sta per partire. E i tifosi già pregustano lo spettacolo in campo.