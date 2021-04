Dybala Inter, il retroscena: «C’era un forte interesse»

Dybala Inter, il retroscena della Joya: «C’era un forte interesse». Le parole del numero 10 della Juventus

Paulo Dybala ha chiacchierato con lo streamer spagnolo Ibai Llanos in diretta su Twitch. Queste le sue parole su alcuni retroscena di mercato relativi agli anni di Palermo.

PALERMO – «In quel momento si parlava di tante cose. Dovevo prendere la decisione tra il Twente e il Palermo. C’era una differenza molto grande, a livello economica: il Twente offriva 3 milioni di dollari, il Palermo 12. La cosa che mi spinse a scegliere fu la possibilità di crescere. Scelsi dunque il Palermo anche per giocare in Serie A con alcuni dei giocatori migliori del mondo».

INTERESSE INTER – «All’inizio non avevo altre offerte, poi a dicembre, quando ero già al Palermo, si parlò di un interesse forte dell’Inter ma il Palermo non voleva vendermi. Non ci furono altre offerte da Spagna e Inghilterra».