Dybala pensa solo alla Juve: rientro anticipato dalle vacanze e colloquio con Sarri

L’entourage di Dybala avrebbe ribadito che l’argentino vuole restare alla Juventus, la Joya rientra prima dalle vacanze per parlare con Sarri

Solo la Juve. Ci sono solo i bianconeri nella mente di Paulo Dybala. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Joya non ha alcuna intenzione di lasciare Torino, tanto da rientrare anticipatamente dalle vacanze per avere un colloquio con Sarri e capire come sarà la nuova Juve.

Le prime parole del tecnico, che ha messo Dybala al centro del progetto, sono però piaciute al giocatore che quindi al momento non prende in considerazione l’ipotesi di un trasferimento.