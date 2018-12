Dybala guarda avanti: «Chi evitare al sorteggio? Per vincere la Champions…»

Paulo Dybala commenta ai microfoni di Sky Sport il ko della Juventus in Champions League contro lo Young Boys

Non è servito il gol di Paulo Dybala, anzi i due gol (uno poi annullato per il fuorigioco di Ronaldo) per evitare il ko in Svizzera. La Juventus cade contro lo Young Boys per 2-1 ma passa comunque agli ottavi di Champions League come prima classificata in virtù del ko del Manchester United a Valencia. Dybala, che ha fatto il suo ingresso nel corso del secondo tempo di Young Boys-Juve, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l’indolore sconfitta per la formazione di Allegri.

Queste le sue dichiarazioni: «Siamo passati per primi grazie al Valencia che ha battuto lo United, oggi non abbiamo concretizzato le occasioni da gol. Sul 2-0 loro si son messi dietro a difendere, non siamo riusciti a completare la rimonta. Gol in coppia con Ronaldo e con Mandzukic? Non ci faccio caso, uno sempre vuole segnare per aiutare la squadra e vincere, oggi il mio gol non è servito. Abbiamo perso ma è un gol che mi aiuta per le prossime gare. Chi evitare al sorteggio? Per vincere la Champions League bisogna giocare con tutte, direi che qualsiasi delle tre va bene».