Dzeko: «È stato difficile per tutti noi accettare la sconfitta contro la Finlandia»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha commentato così la partita persa dalla sua Bosnia contro la Finlandia

Edin Dzeko non è sceso in campo nella partita persa dalla sua Bosnia contro la Finlandia. L’attaccante dell’Inter, infatti, è rimasto ai box per un infortunio, ma ha commentato così la prestazioni ai microfoni di nfsbih.ba:

KO – «È stato difficile per tutti noi accettare la sconfitta contro la Finlandia. Impariamo più velocemente dal k.o. e spero che potremo evitare questi inciampi in futuro. Continuare a lavorare, credere nelle capacità e sono sicuro che potremo raggiungere un buon risultato contro l’Ucraina».