Dzeko attende che si sblocchi la trattativa tra Inter e Roma. La sua pazienza non è infinita: la Cina lo tenta

Edin Dzeko è disposto ad aspettare l’Inter. Almeno per questa sessione estiva di calciomercato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha rifiutato molte offerte dalla Cina per i nerazzurri.

Le cose cambierebbero a gennaio: se Marotta e Ausilio non dovessero più farsi vivi, Dzeko prenderebbe in considerazione i contratti ricchi promessi in Oriente.