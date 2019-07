Dzeko Inter, previsti nuovi contatti con la Roma: le ultime

Dzeko vuole l’Inter: i nerazzurri in cerca di un nuovo dialogo con la Roma. Gli aggiornamenti sulla trattativa per il bosniaco

Edin Dzeko vuole vestire la maglia dell’Inter, ma prima i nerazzurri dovranno trovare un compromesso sul costo del cartellino con la Roma.

Ballano circa 8 milioni tra offerta e richiesta. Come sottolinea Tuttosport, gli uomini di mercato dell’Inter Marotta e Ausilio dovrebbero tornare oggi in Italia. Può essere l’occasione giusta per contattare nuovamente i giallorossi e sbloccare la trattativa-Dzeko.