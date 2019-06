Il Cagliari chiede Eder all’Inter: ma che fine ha fatto il brasiliano?

Il Cagliari prende informazioni su Eder con l’Inter nella trattativa per Barella: ma che fine ha fatto l’attaccante brasiliano?

Nella serrata trattativa tra Inter e Cagliari, con Barella oggetto del contendere, è tornato in auge un nome dimenticato. Come quello dell’attaccante brasiliano Eder, che i sardi vorrebbero veder inserito nell’offerta come contropartita tecnica per il loro centrocampista. Ma si tratta ancora di un giocatore nerazzurro?

In realtà Eder è oggi tesserato per lo Jiangsu Suning, appendice nel campionato cinese del proprietario dell’Inter. E dunque in piena orbita nerazzurra. Acquistato dalla Samp nell’estate del 2016 per 9,8 milioni di euro e ceduto in Oriente nel 2018, il brasiliano in Cina sta facendo faville. In 16 giornate del passato campionato ha realizzato 11 gol ed 8 assist. In quello in corso è a quota 5+2 in 12 gare. Ancora pronto, a 32 anni, per nuove sfide nel calcio che conta.