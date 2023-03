Ederson: «Atalanta, Champions possibile! Voglio migliorare per arrivare in Nazionale»

Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Ederson tra il suo percorso calcistico fino ad ora e il sogno di ritornare in Champions

A Il Corriere della Sera Bergamo, il centrocampista dell’Atalanta Ederson si è raccontato tra obiettivi stagionali, sogno Champions e il suo percorso fatto per arrivare in Serie A.

STAGIONE ATTUALE E RUOLO – «La mia stagione è stata tutto sommato positiva nonostante l’inizio sia stato un po’ a rilento. Posso continuare a crescere soprattutto grazie all’aiuto del mister. Ruolo? Sono più abituato a giocare dietro ma quando Gasperini mi chiede di farlo lo faccio».

CHAMPIONS LEAGUE – «Missione possibile, noi pensiamo di poter arrivare in quelle posizioni nonostante ci sia qualcosa da migliorare. La corsa Champions è aperta, ma occorre pensare partita per partita».

KOOPMEINERS E DE ROON – «Marten è un po’ più difensivo, Koop invece attacca un po’ di più ed è più dinamico. Nonostante abbiano caratteristiche diverse mi sono abituato a giocare con tutti e due».

RICORDI D’INFANZIA E BERGAMO – «La mia prima memoria è la mia casa, io con i miei amici che giocavamo sempre a calcio, facevamo delle sfide per strada. Mia mamma mi ha aiutato tanto facendo sacrifici per farmi arrivare lì e sono certo che lei oggi è felice come me. Bergamo è una città tranquilla dove mi trovo molto bene».

NAZIONALE – «Tutti sognano di giocare per il Brasile, e spero di poter realizzare questo sogno continuando a migliorare sia questa stagione che la prossima».