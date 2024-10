Ehizibue: «Con Runjaic è scattato subito un rapporto di fiducia: voglio migliorare ancora, siamo più felici»

Le parole di Kingsley Ehizibue, esterno dell’Udinese, sull’avvio di stagione dei friulani e l’impatto di Runjaic sulla squadra

Kingsley Ehizibue ha parlato a Udinese Tonight dell’avvio di stagione dei friulani sotto la guida di Runjaic. Di seguito le sue parole.

NUOVA STAGIONE – «Siamo contenti, abbiamo vinto la scorsa partita, stiamo facendo bene in questo campionato, abbiamo fatto dei passi avanti. Grazie allo staff e all’allenatore abbiamo cambiato mentalità rispetto allo scorso anno, quando perdevamo sempre in casa. Il mister ci tiene alla vittoria davanti ai nostri tifosi, la mentalità è cambiata in campo, in spogliatoio, negli uffici. Siamo più felici, quando si vince si è ovviamente più felici ma anche con l’Inter eravamo contenti della prestazione, abbiamo perso ma è una cosa diversa rispetto allo scorso anno».

COME SI SENTE – «Mi sento bene e ringrazio Dio per questo. Voglio migliorare ogni giorno in tante cose, sto giocando tante partite e riesco a fare più minuti, ora voglio fare anche gol e assist per la squadra. Sarà un altro passo avanti, ora bisogna lavorare».

RAPPORTO CON IL TECNICO – «Con il mister è scattato subito un rapporto di fiducia. Lui è differente, è speciale, tutti i giocatori sono importanti per lui, sia chi gioca che chi non gioca. In campo mi chiede di correre in avanti ma anche di tornare, devo metterci energia».

COME CAMBIA IL GIOCO DA UNA FASCIA ALL’ALTRA – «Cambia tutto quando giochi sull’altro lato. A sinistra mi è più facile entrare dentro al campo, ma quando sono pressato è più difficile. Devo migliorare con il sinistro».

INLER – «Nello spogliatoio c’è un bel clima e per questo Gokhan ha fatto tanto. Lui parla con tutti, ha tanta esperienza, parla tante lingue, ha una mentalità vincente ed è di questo che ha bisogno l’Udinese, non bisogna accontentarsi. Io, come Kabasele, Kamara, Giannetti, Thauvin, Jaka, Padelli, ho una responsabilità per il gruppo fuori e dentro dal campo».