Eintracht, Andre Silva: «Bundesliga? Grande lega. Voglio crescere»

Andre Silva si presenta all’Eintracht Francoforte: ecco le parole sul portoghese in arrivo dal Milan in conferenza

In occasione della conferenza stampa di presentazione con l’Eintracht Francoforte, Andre Silva ha fatto un confronto tra Serie A e Bundesliga. Ecco le parole.

«Vengo dall’Italia e lì ho dovuto fare i conti con giocatori forti e grandi allenatori. Ancora la Bundesliga non l’ho vissuta, ma so che è una grande lega, fatta di alta intensità e molti sprint. Spero di poter continuare a crescere in questa sfida».