L’Eintracht Francoforte pareggia a Salisburgo e accede agli ottavi di Europa League: protagonista Andre Silva fra gli ospiti

Andre Silva, attaccante del Milan in prestito all’Eintracht Francoforte, ha deciso il match contro il Salisburgo in Europa League con una doppietta.

2-2 il risultato finale in Austria, con il lusitano andato in gol al 30′ nel primo tempo e poi all’81’. Si tratta della prima doppietta con la casacca del club tedesco per il giocatore.