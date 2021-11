Ekdal: «Siamo stati in ritiro e siamo più tranquilli, ora vogliamo vincere»

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

RITIRO – «Abbiamo parlato un po’ tutti. Sappiamo bene che dobbiamo prendere punti, dobbiamo vincere perché siamo più forti di quello che dice la classifica. Siamo convinti di poter fare bene. Andiamo in campo carichi per vincere. Serenità? È normale quando non vinci da tanto tempo. Siamo stati in ritiro e siamo più tranquilli. Consapevoli che dobbiamo fare meglio. Oggi andiamo in campo per regalarci una vittoria».