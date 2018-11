El Shaarawy, doppietta da Nazionale con Cristian Totti raccatapalle

Ancora due gol per El Shaarawy. L’attaccante della Roma sogna la Nazionale, Mancini non lo vede. Doppietta per Stephan sotto gli occhi di Cristian Totti

Stephan El Shaarawy ha realizzato una doppietta in occasione del 4-1 della Roma contro la Sampdoria. L’attaccante giallorosso, entrato nella ripresa, ha chiuso il match e ha realizzato uno straordinario gol con un tiro a giro che si è insaccato all’incrocio. Sotto gli occhi di Totti. E di Cristian Totti. Il figlio del Pupone ha ‘esordito’ da raccattapalle all’Olimpico e ha assistito alla vittoria dei giallorossi. La Roma ha realizzato 3 gol dalle parti di Cristian: il giovane Totti ha assistito da vicino al primo gol di Schick e alla doppietta del Faraone.

El Shaarawy continua a segnare e a sognare la Nazionale, e continua a lanciare messaggi a Mancini. Il commissario tecnico ha convocato Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Grifo, Immobile, Insigne, Lasagna, Pavoletti e Politano ma non c’è ancora spazio per El Shaa. Il Faraone dopo la gara ha lanciato un messaggio al ct: «Con Mancini non ci siamo mai sentiti ma sono convinto che con i gol e le prestazioni la Nazionale arriverà: devo far parlare il campo. Ovviamente sono dispiaciuto di non esser stato chiamato, io una maglia a cui tengo tantissimo. Comunque ad un attaccante per essere chiamato servono i gol: stavolta li ho fatti, perciò sono contento della mia partita. Il primo gol? Bello, ma devo imparare a tirare meglio anche di collo pieno».