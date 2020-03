Emergenza Coronavirus, Cairo: «Chiudiamo l’Italia per 15 giorni»

Il presidente del Torino Urbano Cairo invita il Governo ad adottare misure drastiche per fermare l’emergenza Coronavirus

Urbano Cairo, ospite a Otto e mezzo, trasmissione in onda su La7, ha parlato delle possibili soluzioni per bloccare l’espansione del Coronavirus. Ecco il parere del presidente del Torino.

«Chiudere il Paese per 15 giorni? Penso che il Governo dovrebbe arrivarci. Secondo me oggi non fare quello che va fatto in maniera molto rigorosa e decisa rischia di prolungare un’agonia che può diventare più pesante. Non bisogna aver paura di prendere decisioni drastiche, perché il Paese potrebbe arrivare a una situazione insostenibile con un disastro assoluto per il sistema sanitario nazionale. Ecco perché dico che è meglio fermarsi subito per ripartire poi il più velocemente possibile».