Emergenza coronavirus, da Vigo in Danimarca in auto: la storia di Pione Sisto per fuggire alla quarantena e raggiungere la famiglia

Da Vigo, in Spagna, fino in Danimarca. Totale viaggio, 26 ore, tutto d’un fiato e in auto. Il protagonista della storia è Pione Sisto, giocatore danese che milita nel Celta Vigo.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore ha deciso di intraprendere questo viaggio per poter raggiungere la famiglia, un giorno prima che la Danimarca chiudesse i propri confini.