Emergenza coronavirus, Federer dona un milione di franchi svizzeri per far fronte alla situazione che sta vivendo tutto il paese

Roger Federer ha deciso di donare un milione di franchi svizzeri alle famiglie in difficoltà. Il tennista, con un post sui propri canali social, ha deciso di lanciare un bel messaggio: «Questi sono tempi difficili per tutti e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e mia moglie abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri (circa un milione di euro) per tutte le famiglie bisognose della Svizzera».