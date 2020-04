Emergenza coronavirus: Liga, in caso di stop perdite per 956 milioni

Emergenza coronavirus, la Liga denuncia perdite fino a 956 milioni in caso di mancata ripartenza del campionato. Danni anche a porte chiuse

Perdite per oltre 956 milioni di euro in caso di mancata ripartenza. La Liga spagnola – come riportato dall’edizione odierna di Marca – ha evidenziato le perdite nel caso in cui non si dovesse portare a termine l’attuale stagione.

Il campionato spagnolo perderebbe anche in caso di gare a porte chiuse, ma ovviamente i danni sarebbero limitati: 300 milioni di perdite, mettendo in sicurezza i 650 che arriverebbero da diritti TV, UEFA e sponsorizzazioni varie.