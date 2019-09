Emerson Palmieri sul razzismo: «In Inghilterra la strada giusta»

Emerson Palmieri sul razzismo in Italia: «È ora di dire basta. In Inghilterra sono più duri, per certe persone non c’è posto allo stadio»

Il tema del razzismo è, purtroppo, centrale nell’ultima settimana. Il caso Lukaku ha avuto molta risonanza in tutta l’Europa. A parlarne, per ultimo, è stato il giocatore della Nazionale Emerson Palmieri. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«In Inghilterra sono più duri, il tifoso del Chelsea che offese Sterling è stato bandito per sempre: è la strada giusta, non c’è spazio per certe persone negli stadi. E’ ora di dire basta al razzismo, se ne parla tanto, succede troppo poco».