Emery saluta il Villarreal: «Anche senza di me qui faranno grandi cose»

Unai Emery, tecnico del Villarreal, saluta il club spagnolo in conferenza stampa prima di trasferirsi all’Aston Villa

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa per salutare il Villarreal.

ADDIO – «Voglio ringraziare il Villarreal, José Manuel Llaneza, i dipendenti e i membri dello staff, sia quelli che mi seguiranno in Inghilterra che quelli che resteranno qui. Voglio ringraziare tutti per i bellissimi momenti che abbiamo vissuto. Ero qui in cerca di sfide da vincere e direi che ce l’abbiamo fatta».

ASTON VILLA – «È una decisione professionale e personale, porterò con me tanti ricordi. Qui ho ritrovato una parte familiare, ma il mio lavoro è quello di fare l’allenatore. Ho scelto una sfida diversa, ma professionalmente molto buona. Questo club farà ancora grandi cose, ha un progetto fantastico».