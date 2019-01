Emiliano Sala: FIFPro lancia una raccolta fondi, la sorella in lacrime a Cardiff – VIDEO

La FIFPro lancia una raccolta fondi per proseguire le ricerche dell’aereo su cui volava Emiliano Sala, mentre la sorella del giocatore ieri è scoppiata in lacrime a Cardiff

La vicenda di Emiliano Sala assume sempre più i contorni del dramma: da ieri le autorità inglesi hanno ufficialmente sospeso le ricerche dell’aereo su cui l’attaccante argentino, passato dal Nantes al Cardiff City appena pochi giorni fa, viaggiava alla volta del Galles. Sono ormai pochissime le speranze di ritrovare in vita il giocatore, mentre continuano gli appelli dei tifosi ed i gesti di solidarietà da più parti, come quello del Leicester City (leggi anche: LEICESTER CITY: SLIMANI AL CARDIFF PER SOSTITUIRE SALA). La FIFPro (il sindacato mondiale dei giocatori) da stamane ha anche lanciato una raccolta, a cui chiunque può contribuire, per raccogliere fondi e pagare nuove spedizioni di ricerca private per rinvenire tracce di Sala e Dave Ibbotson, il pilota del jet su cui era l’argentino.

Nel mentre ieri a Cardiff è arrivata, in compagnia di altri familiari, anche la sorella di Sala, scoppiata letteralmente in lacrime di fronte alle manifestazioni di solidarietà dei tifosi gallesi, che davanti al proprio stadio hanno raccolto striscioni, fiori e messaggi di speranza e supporto per l’attaccante che si apprestava a vestire la maglia del City.

Emiliano Sala's family urgently wants to resume the search for Emiliano and pilot Dave Ibbotson. If you would like to contribute to a privately-funded search, please do so here: https://t.co/OXz8RRZaeX#NoDejenDeBuscar #PrayForSala — FIFPro (@FIFPro) January 26, 2019