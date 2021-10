Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Roma

«Avevamo creato le prime due palle gol con Bandinelli e Pinamonti, andava come doveva andare ma con l’uscita di Pinamonti abbiamo perso qualcosa perdendo il filo del gioco. Abbiamo cominciato a verticalizzare quando non dovevamo, prendendo poi strade che non sono per noi. Anche in passato abbiamo dimostrato di avere le idee chiare sulla strada maestra, la prima parte è stata gradevole e produttiva mentre male nella seconda parte di primo tempo. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, la squadra mi è piaciuta perché ha fatto un passo in avanti riguardo l’equilibrio che lo abbiamo perso soltanto sul gol di Pellegrini. Noi siamo una squadra in costruzione. Ho detto a Pellegrini quanto è forte, sono contento perché ha sempre dimostrato di essere un ragazzo forte. Ne vorrei almeno quattro nella mia squadra. E’ il centrocampista ideale».