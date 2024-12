D'Aversa: «Abbiamo scritto la storia dell'Empoli! Su Bove siamo andati a trovarlo e...»

Fiorentina Empoli, le dichiarazioni del tecnico azzurro D’Aversa dopo gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025

A Mediaset, l’allenatore D’Aversa, ha rilasciato qualche dichiarazione su Fiorentina Empoli Coppa Italia.

LE PAROLE – «Ci speravo, questa partita entrerà nella storia dell’Empoli. I ragazzi hanno giocato contro i titolari della Fiorentina, meglio ancora per noi che ci siamo misurati con loro e abbiamo fatto una bellissima figura. Concedetemi un saluto a Bove e alla sua famiglia, siamo andati a trovarlo ma voglio tornarci perché so che è un momento molto delicato. Nel secondo tempo siamo andati troppo dal portiere, abbiamo dato fiducia alla Fiorentina, ma poi non ci siamo disuniti, l’abbiamo ripresa e poi abbiamo vinto ai rigori sotto la loro curva, non ci siamo opposti alla loro richiesta di batterli in quella porta.»