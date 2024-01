Empoli, Nicola: «Un’emozione tornare, qui subito a mio agio»

Le parole di Davide Nicola, nuovo tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria ottenuta dai toscani contro il Monza

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Empoli contro il Monza. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Dovevamo mettere in pratica alcuni comportamenti, li ho visti e sono contento per come è stata giocata questa partita. Non era facile, i ragazzi lo hanno fatto, giusto che i riflettori siano tutti per loro».

ZURKOWSKI – «Zurkowski lo conoscevo, oggi ha fatto davvero una grande partita. Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, tutto il resto è migliorabile però vedere questa capacità di restare compatti con le giuste distanze fra i reparti dimostra che l’atteggiamento dei giocatori è stato corretto».

COSA HA TRASMESSO ALLA SQUADRA – «In cinque giorni non si può essere perfetti ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità, questo deve essere il nostro DNA per intraprendere il nostro percorso».

COM’É STATO IL RITORNO – «Emozionante, in una piazza che mi ha messo subito a mio agio, ho trovato un ambiente umile di chi sa che in certi momenti bisogna essere pratici aspettando la crescita di tutti. Non siamo tutti allo stesso livello, Cerri è arrivato da due giorni ma ha dimostrato subito di voler dare il suo contributo. Abbiamo bisogno di questa gente».