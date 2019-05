Empoli, il Castellani è un fortino e il Toro non fa paura

In casa i toscani viaggiano a mille: 4 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta nelle ultime 7 partite al Castellani

A sei punti dalla salvezza matematica l’Empoli contro il Torino non puó permettersi passi falsi. Dalla sua Andreazzoli avrà il fattore campo, con ben 14 punti conquistati nelle ultime 7 partite casalinghe, una media da alta classifica.

Recuperato Maietta, in ballottaggio con Veseli accanto a Silvestre e Dell’Orco davanti a Dragowski. In mezzo Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac. In attacco accanto a Farias dovrebbe stringere i denti Caputo, ancora non al 100%. Un solo precedente tra Andreazzoli e Mazzarri: nella stagione 2011/2012, Roma – Napoli 2-1, all’Olimpico.