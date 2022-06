Empoli Marin, sempre più vicina la chiusura con il Cagliari: i dettagli

Empoli e Cagliari stanno chiudendo la trattativa che porterebbe Marin in Toscana: dettagli e cifre dell’operazione

Marin è pronto a salutare il Cagliari e tornare in Serie A dopo la retrocessione con i sardi. L’Empoli e i rossoblù sono in costante contatto per chiudere la trattativa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai tutto definito per il suo approdo in Toscana. Prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5/7 milioni le cifre dell’operazione.