Zapata prima del match tra Empoli e Milan al Castellani conferma che la vittoria viene prima del bel gioco

Cristian Zapata non partirà titolare questa sera nella sfida tra Milan ed Empoli allo stadio Castellani ma nel pre-partita ha spronato la squadra a cercare la vittoria ai microfoni di Milan TV: «Oggi è veramente importantissimo il risultato. Abbiamo giocato molto bene, ma non abbiamo portato a casa i punti che meritavamo contro l’Atalanta. L’importante non è giocare bene oggi, ma vincere».

Il difensore ha poi parlato della possibilità offerta ai compagni Fabio Borini e Patrick Cutrone, che causa nuovi acquisti potrebbero trovare meno spazio in campionato, e della sua condizione fisica. «Borini e Cutrone? Lavorano per un posto da titolare, hanno questa occasione e sicuramente la sfrutteranno. Hanno fame. Spero che la squadra sia compatta e che riusciremo a portare a casa i 3 punti. – ha detto Zapata – Come sto? Sto bene, sono 3 settimane che mi alleno con la squadra, quando mi chiamerà in causa il mister sarò pronto».

