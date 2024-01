Empoli Monza, i voti ai protagonisti della vittoria dei toscani, con Zurkowski in testa, e della disfatta dei brianzoli

Con i 3 punti guadagnati con altrettanti gol su un Monza apparso in deciso calo, l’Empoli accorcia la classifica in fondo, si porta a -2 dal quartultimo posto e, quantomeno, dimostra che l’ingresso in panchina ha avuto il merito di rivitalizzare squadra e ambiente, depressi dagli ultimi rovesci. I toscani hanno tenuto pochissimo il pallone tra i piedi, registrando un possesso solo del 28%. Non hanno neanche tirato più degli avversari, 9 volte contro 15. Ma hanno saputo fare la differenza trovando un grande protagonista in un nuovo acquisto del mercato di gennaio, che peraltro la piazza conosceva già per averlo ammirato in un recente passato. Ecco il giudizio ricevuto da due quotidiani sportivi.

ZURKOWSKI – Tuttosport si spinge ben oltre le frontiere dell’ottimo e gli attribuisce un 8,5 in pagella: «Già la splendida tripletta gli varrebbe l’otto in pagella, aggiungiamo mezzo voto perché lotta su ogni pallone dall’inizio alla fine». La Gazzetta dello Sport è leggermente più parca nel voto, che elimina il decimale precedente, ma il giudizio è ugualmente iper-positivo: «Segna di destro al volo, di testa e di sinistro. Primo polacco della storia a fare tripletta in Serie A. Devastante».

Cosa non sta funzionando, invece, nel Monza? Iniziamo a capire qual è il giudizio riguardante l’allenatore.

PALLADINO – Tuttosport lo osserva nella sua forzata impotenza e gli dà 5,5: «Soffre oltremodo in tribuna perché il suo Monza non si muove come vorrebbe». La Gazzetta è più critica e non va oltre il 5: «Più del calcio e delle intuizioni, sembrano servire entusiasmo e condizione fisica».

Per il quotidiano torinese non ci sono tra i giocatori brianzoli totalmente condannati, pur attribuendo diverse insufficienze di non eccessiva entità. Al contrario, la testata milanese individua molti elementi meritevoli del 5.

IZZO – «Su quel lato l’Empoli affonda per i primi due gol».

PEREIRA – «All’11’ Gyasi gli scappa. Poi guarda Cambiaghi».

KYRIAKOPOULOS – «Palloni persi, 22. Sensazioni di esserci quando serve, poche».

COLPANI – «Ci si aspetta di più da lui, periodo no».

COLOMBO – «Tocca 19 palloni in 45’: dove finiscono i suoi demeriti?».