Empoli-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, la squadra di Aurelio Andreazzoli affronta quella di Carlo Ancelotti. Toscani terzultimi in classifica con 25 punti e reduci dalla sconfitta sul campo della Juventus; Napoli (63) secondo e proveniente dal successo esterno sulla Roma. Nella sfida d’andata, il Napoli si impose per 5-1 sull’Empoli al ‘San Paolo’. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Empoli per alimentare l’obiettivo salvezza, Napoli per rafforzare il secondo posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

EMPOLI-NAPOLI 1-0 – Al 28′ del primo tempo, Diego Farias tenta la fortuna calciando dal limite, il pallone subisce una deviazione e spiazza il povero Alex Meret.

EMPOLI-NAPOLI 1-1 – Al 44′ del primo tempo, Piotr Zielinski arriva sul pallone e tira una fucilata dalla distanza. Scelta condivisibile visto che il tiro termina proprio sotto la traversa. Ivan Provedel non ci crede!

EMPOLI-NAPOLI 2-1 – All’8 del secondo tempo, Giovanni Di Lorenzo sovrasta i difensori nell’area piccola ed incorna centralmente. Il portiere non ha potuto proprio intervenire!

Giovanni Di Lorenzo gives Empoli the 2-1 lead at the Stadio Carlo Castellani!!! Beautiful header off a corner kick!! #tlnsoccer #EmpoliNapoli #SerieA pic.twitter.com/d6oAI09kGk — TLNTV (@TLNTV) April 3, 2019