Empoli, Pezzella: «L'infortunio mi ha tolto tutto, il nuovo obiettivo...»

Le parole di Giuseppe Pezzella, difensore dell’Empoli, sulla sua condizione fisica dopo il grave infortunio

Giuseppe Pezzella, difensore dell’Empoli, ha parlato a La Nazione della sua stagione.

INFORTUNIO – «Sto bene, sto sempre meglio, è stato un lungo infortunio che mi ha tolto tanto, però sono eventi, episodi che ti insegnano comunque tanto e ti lasciano anche qualcosa di positivo secondo me. Adesso il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati. Sono stati mesi molto difficili, sicuramente è stato un infortunio abbastanza duro, però grazie alla mia famiglia, alla mia compagna e a mio figlio, che mi sono stati sempre vicini, sono riuscito a passare questo momento e ora il peggio è alle spalle».

MILAN – «Penso che tutte le gare in Serie A siano difficili, non ce n’è una più semplice di un’altra, sicuramente giochiamo in uno stadio bello, in un ambiente molto particolare, ma noi dovremo fare la nostra partita come facciamo sempre».

CAGLIARI – «Sicuramente c’è tantissimo rammarico perché abbiamo fatto una buona partita dove meritavamo almeno il pareggio perché come occasioni siamo stati superiori al Cagliari, sono partite che comunque insegnano qualcosa, il calcio è questo, lo sappiamo e andiamo avanti».